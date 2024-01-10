Илон Маск пожаловался на американскую миграционную политику

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожаловался на миграционную политику США. Таким образом он прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон попросили местных жителей разместить семьи мигрантов у себя из-за роста кризиса недвижимости.
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