Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Лучше бы ты заявили о записи новой песниПевица Слава заяв...
  • Михаил
    Хорошая идея...только пусть Володин заменит этого новобранца.😜Володин предложил...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Я тоже хотела это сказать. Автор перепутал слова.Что мягче – попли...

Илон Маск пожаловался на американскую миграционную политику

Илон Маск пожаловался на американскую миграционную политику

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожаловался на миграционную политику США. Таким образом он прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон попросили местных жителей разместить семьи мигрантов у себя из-за роста кризиса недвижимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх