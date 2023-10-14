Сийярто: Венгрия довольна результатами энергетического сотрудничества с Россией Наталья МарковаПетер Сийярто, глава МИД Венгрии, положительно оценил результаты энергетического сотрудничества страны с Москвой.
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