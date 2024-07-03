Артиллеристы ВС РФ сорвали перегруппировку ВСУ в районе Днепра

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Артиллеристы группировки российских войск "Днепр" на протяжении прошедших суток не позволяли Вооруженным силам Украины (ВСУ) перегруппироваться в островном районе Днепра и уничтожали плавсредства, с которых боевики хотели высадиться на левом берегу реки, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
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