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"Газпром" крайне разочарован Молдавией

"Газпром" крайне разочарован Молдавией

"Газпром" крайне разочарован Молдавией«Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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