"Газпром" крайне разочарован Молдавией«Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" крайне разочарован Молдавией«Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Свежие комментарии