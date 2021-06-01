В России прошел кибертурнир по "World of Tanks". Его выиграла команда Уссурийского СВУ

27 мая завершился исторический кибертурнир "Стальная стена–2021". Команда Уссурийского суворовского военного училища (СВУ) "NASHI Team" (1-я рота суворовцев) в упорной борьбе одержала решительную победу в финальном этапе.
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