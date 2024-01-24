История и традиции празднования дня памяти святой мученицы Татианы, отмечаемого 25 января 2024 года Даниил АрхаровЕжегодно, 25 января, православные христиане отмечают святой Татьянин день, чтя память великомученицы Татианы.
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