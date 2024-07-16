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Новости Омска

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В Омске на две ночи перекроют метромост

В Омске на две ночи перекроют метромост. Он будет закрыт для движения с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра (с 23:00 16 июля до 6:00 17 июля) и с 23:00 18 июля до 6:00 19 числа).

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