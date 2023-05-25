Военное обозрение

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Вопрос Карабаха: сегодня в Москве состоится очередной раунд переговоров между Алиевым и Пашиняном

Вопрос Карабаха: сегодня в Москве состоится очередной раунд переговоров между Алиевым и Пашиняном

Российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным продолжают прилагать усилия для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

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