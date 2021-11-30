Как я одним аргументом убедил знакомого украинца, что России совершенно не выгодно захватывать Украину

автор - Объясняю на пальцах Аргумент действительно простой и доходчивый. Спорить с ним сложно, хотя, конечно, если у человека нет цели понять правду, а есть цель сделать Россию виноватой во всем – то тогда и этот аргумент можно как-то "обойти".