Медвежий угол

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Как я одним аргументом убедил знакомого украинца, что России совершенно не выгодно захватывать Украину

Как я одним аргументом убедил знакомого украинца, что России совершенно не выгодно захватывать Украину

автор - Объясняю на пальцах Аргумент действительно простой и доходчивый. Спорить с ним сложно, хотя, конечно, если у человека нет цели понять правду, а есть цель сделать Россию виноватой во всем – то тогда и этот аргумент можно как-то "обойти".

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