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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Сабаху»

Полузащитник « Зенита » Ду Кейрос будет выступать за « Сабах ». Азербайджанский клуб, который впервые в истории сыграет в основном турнире Лиги чемпионов , арендовал 26-летнего бразильца до конца сезона-2026/27.

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