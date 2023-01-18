Священник Александр Волков назвал гадания на Крещение попыткой «заигрывать с дьяволом»

Председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков заявил, что гадания и прочие народные традиции не имеют к церковному празднованию Крещения Господня никакого отношения.
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