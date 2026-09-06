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Орелtimes

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В Орле автомобиль сбил двух детей на электросамокате

В Орле автомобиль сбил двух детей на электросамокате

За минувшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 9 ДТП. Одна из аварий, случившаяся в областном центре, обернулась госпитализацией ребёнка.

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