Борис Волынов рассказал о сложностях первой стыковки в космосе

РИА Новости/Валерий Мельников Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов накануне своего 90-летия рассказал "Известиям", с какими проблемами пришлось столкнуться в ходе первой в истории успешной стыковки космических кораблей на орбите, которая состоялась 16 января 1969 года.