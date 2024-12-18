Борис Волынов рассказал о сложностях первой стыковки в космосе

РИА Новости/Валерий Мельников Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов накануне своего 90-летия рассказал "Известиям", с какими проблемами пришлось столкнуться в ходе первой в истории успешной стыковки космических кораблей на орбите, которая состоялась 16 января 1969 года.
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