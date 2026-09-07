«Историческое событие»: Россия и КНДР открыли первый автомобильный маршрут через реку Туманную (ФОТО, ВИДЕО)

Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета министров КНДР Пак Тхэ Сон в режиме видеоконференции открыли новый погранпереход и автомобильный мост, названный в честь советского офицера Якова Новиченко.
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