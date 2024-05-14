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Мишустин назвал основной задачей кабмина выполнение указа по национальным целям

Мишустин назвал основной задачей кабмина выполнение указа по национальным целям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным заявил, что основной задачей кабмина является выполнение нового указа по национальным целям развития страны.

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