Кроссовер BMW X3 впервые обрел длиннобазную версию[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Удлиненные версии для китайского рынка уже есть у кроссоверов BMW X1 и BMW X5, но средний BMW X3 до сих пор выпускали в КНР со стандартной колесной базой.
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