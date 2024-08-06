Кроссовер BMW X3 впервые обрел длиннобазную версию[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Удлиненные версии для китайского рынка уже есть у кроссоверов BMW X1 и BMW X5, но средний BMW X3 до сих пор выпускали в КНР со стандартной колесной базой.