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Рогозин сообщил о задержке в оплате полёта астронавта из США на российском корабле

Рогозин сообщил о задержке в оплате полёта астронавта из США на российском корабле

Оплата за полёт американского астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле на Международную космическую станцию (МКС) была произведена компанией Axiom Space с задержкой в месяц, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «России 24».

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