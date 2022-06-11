Рогозин сообщил о задержке в оплате полёта астронавта из США на российском корабле

Оплата за полёт американского астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле на Международную космическую станцию (МКС) была произведена компанией Axiom Space с задержкой в месяц, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «России 24».