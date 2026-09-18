Мужчина вернулся к жизни на несколько секунд и рассказал страшное

Медсестра запомнила его пугающую фразу об увиденном после смерти. Медсестра из США рассказала, как пациент, у которого остановилось сердце, пришёл в сознание на несколько секунд после реанимации и успел произнести пугающие слова о том, что происходит "после смерти".