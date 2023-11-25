Володин поддержал позицию Никиты Михалкова, отказавшегося работать с релокантами

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами, которые покинули страну после начала специальной военной операции, а теперь возвращаются.
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