Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Олигархи доведете бабушку до паперти!)))) Дайте миллион!)))))Олигархи с Рублёв...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Какая Аргентина мудалея в БРИКС??? Нахер пусть идут, на юсовский.TN: Команда Милея...
  • Ирина Галивец
    Отправьте эту старую клячу уже обратно в Киев!Юмористка Клара Н...

Володин поддержал позицию Никиты Михалкова, отказавшегося работать с релокантами

Володин поддержал позицию Никиты Михалкова, отказавшегося работать с релокантами

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами, которые покинули страну после начала специальной военной операции, а теперь возвращаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх