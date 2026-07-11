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WP: США ждут заявления Ирана об открытии Ормузского пролива

WP: США ждут заявления Ирана об открытии Ормузского пролива

Власти США ожидают важного заявления Ирана, касающегося Ормузского пролива. По данным газеты Washington Post, американские чиновники полагают, что Тегеран в ближайшие дни объявит о полном открытии пролива и прекращении обстрелов судов в этой акватории.

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