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Царьград

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Взрывы в Киеве: украинские власти сообщают о новых атаках ночью

Взрывы в Киеве: украинские власти сообщают о новых атаках ночью

Ночью в Киеве вновь прозвучали взрывы, что подтвердил украинский телеканал. Ранее в столице объявили воздушную тревогу.

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