Граждане и ГТО

Alex Nемо Да когда уже наконец в России поймут что к вам завозят не таджиков или узбеков, а выходцев из Афганистана. Да, этнически они таджики и узбеки. Вот только выросли они в среде где ненавидят всех кто говорит на русском языке и соответственно всё что связано с русской культурой и духом! С какой целью их завозят остается только предполагать, но вот подпольные склады оружия, найденные сотрудниками ФСБ, уже наводят на мысль для чего их завозят...

Сергей Коваленко Я таки не понимаю, в чем проблема? Или мне кажется, или - одно из двух, но человек, добровольно изъявивший желание стать гражданином РФ, при положительном решении обязан принять следующую клятву: "Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Вынужден подчеркнуть: "...исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации". Принял клятву - исполняй, не согласен - в пампасы, в аул со всей сворой родственников или на исправительные трудовые работы по восстановлению ДНР и ЛНР: они же ехали к нам на работу