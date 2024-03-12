Умерла легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова Елена ГалицкаяВ мире российской телевизионной индустрии наступила траурная пауза: в Москве утром 10 марта на 85-м году жизни скончалась народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова.
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