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Умерла легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова

Умерла легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова

Умерла легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова Елена ГалицкаяВ мире российской телевизионной индустрии наступила траурная пауза: в Москве утром 10 марта на 85-м году жизни скончалась народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова.

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