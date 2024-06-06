Молодые художники представили свое творчество в залах Приморского отделения Союза художников России

Каждый год молодые художники с нетерпением ждут этой выставки, чтобы поделиться с жителями и гостями Владивостока своим творчеством и заявить о себе как об авторе, достойном гордого звания «член Союза художников».
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