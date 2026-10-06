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Zero Hedge

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West Virginia Wants Nuclear's Benefits, Somebody Else Can Handle The Waste

West Virginia Wants Nuclear's Benefits, Somebody Else Can Handle The Waste

West Virginia Wants Nuclear's Benefits, Somebody Else Can Handle The Waste When West Virginia first announced that they had joined the race to host Nuclear Lifecycle Innovation Campuses (NLICs), the central bargain was already clear: nuclear investment comes with responsibility for used fuel.

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