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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🆘️Жители Новоаннинского просят ответственных лиц устранить источник аллергена

🆘️Жители Новоаннинского просят ответственных лиц устранить источник аллергена, расположенный на мосту "Горбатый" (между улицей Леваневской и Чернышевской).

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