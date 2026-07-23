🆘️Жители Новоаннинского просят ответственных лиц устранить источник аллергена, расположенный на мосту "Горбатый" (между улицей Леваневской и Чернышевской).
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🆘️Жители Новоаннинского просят ответственных лиц устранить источник аллергена, расположенный на мосту "Горбатый" (между улицей Леваневской и Чернышевской).
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