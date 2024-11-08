Экономист Михаил Делягин раскрыл последствия повышения ключевой ставки для фронта и оборонной промышленности.
Удар по русской армии пришёл с тыла: Делягин назвал исполнителей
Комментарии
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Игорь Васиков
Ключевая ставка для всех... Это почему? Где логика? В разных секторах экономики должны быть разные ставки. А тут явное вредительство! Просчитанное, грамотное вредительство!
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15 час.
сергей отказ от доллара и срочно
давно нужно центробанк национализировать ! а то это рассадник врагов РОССИИ и РУССКИХ
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15 час.
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