Детская музыкальная школа № 18 получила новое оборудование благодаря национальному проекту "Культура"

Более половины учащихся Детской музыкальной школы № 18 Самары стали обладателями стипендий и призов муниципального и регионального значения благодаря участию учебного заведения в национальном проекте "Культура".
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