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Саудовская Аравия становится критически зависимой от Суэцкого канала — WSJ

Саудовская Аравия становится критически зависимой от Суэцкого канала — WSJ

Экспорт нефти из Саудовской Аравии становится все более зависимым от Суэцкого канала, поскольку атаки в Красном море угрожают ключевой альтернативе заблокированному Ормузскому проливу, 26 июля сообщает Wall Street Journal,.

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