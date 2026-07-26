Саудовская Аравия становится критически зависимой от Суэцкого канала — WSJ

Экспорт нефти из Саудовской Аравии становится все более зависимым от Суэцкого канала, поскольку атаки в Красном море угрожают ключевой альтернативе заблокированному Ормузскому проливу, 26 июля сообщает Wall Street Journal,.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии