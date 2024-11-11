На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине

Дмитрий Гурин

Во как выборы у гегемона прополоскали мозги некоторым европеоидам! Уже начали думать как люди. Теперь осталось ввести закрепительное лекарство через клизму и что то уже можно будет делать..... ну если к этому моменту Гейропа не загнется окончательно.