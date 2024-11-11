Нейтральный статус Украины и отказ НАТО от расширения должны стать базовыми условиями любого мирного соглашения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине
Комментарии
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Eduard
Западу верить нельзя!Брать Украину до Польши надежнее!
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13 час.
Eduard
Возьмут в ЕС,а потом быстренько в НАТО,автоматом!
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13 час.
Дмитрий Гурин
Во как выборы у гегемона прополоскали мозги некоторым европеоидам! Уже начали думать как люди. Теперь осталось ввести закрепительное лекарство через клизму и что то уже можно будет делать..... ну если к этому моменту Гейропа не загнется окончательно.
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8 час.
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