Русская весна
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Русская весна

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На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине

На Западе назвали базовое условие соглашения с Россией по Украине

Нейтральный статус Украины и отказ НАТО от расширения должны стать базовыми условиями любого мирного соглашения с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

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Комментарии
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Eduard
Западу верить нельзя!Брать Украину до Польши надежнее!
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13 час.
Eduard
Возьмут в ЕС,а потом быстренько в НАТО,автоматом!
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13 час.
Дмитрий Гурин
Во как выборы у гегемона прополоскали мозги некоторым европеоидам! Уже начали думать как люди. Теперь осталось ввести закрепительное лекарство через клизму и что то уже можно будет делать..... ну если к этому моменту Гейропа не загнется окончательно.
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8 час.

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