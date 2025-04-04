Власти Барнаула подали иски против трех городских перевозчиков

Претензии связаны с муниципальными контрактами на обслуживание городских маршрутов Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту подали три судебных иска против городских перевозчиков.
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