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Царьград

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Пожар уничтожил дом и баню в СНТ «Весна» под Новосибирском

Пожар уничтожил дом и баню в СНТ «Весна» под Новосибирском

В Кировском районе Новосибирска в СНТ «Весна» огонь уничтожил садовый дом и баню на площади 69 квадратных метров, а у соседних участков обгорели стены и оплавился сайдинг.

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