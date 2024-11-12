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Культуромания

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C пресс-секретарем SHAMAN Коробковым-Землянским простятся 13 ноября

C пресс-секретарем SHAMAN Коробковым-Землянским простятся 13 ноября

Стала известна дата прощания с пресс-секретарем певца SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским. По данным «АиФ» прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в Большом траурном зале Некрополя Троекурово.

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