C пресс-секретарем SHAMAN Коробковым-Землянским простятся 13 ноября

Стала известна дата прощания с пресс-секретарем певца SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским. По данным «АиФ» прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в Большом траурном зале Некрополя Троекурово.
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