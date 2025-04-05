Министр энергетики Турции заявил о важности «Южного газового коридора»

Одним из самых успешных в мире примеров региональных «зеленых» энергетических коридоров может стать проект «Южный газовый коридор», заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, 4 апреля сообщает Anadolu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии