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Регионы России

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МВД предупреждает о росте шантажа детей через Apple ID и iCloud

МВД предупреждает о росте шантажа детей через Apple ID и iCloud

Мошенники все чаще применяют схему с использованием Apple ID и iCloud для шантажа детей, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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