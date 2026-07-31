МВД предупреждает о росте шантажа детей через Apple ID и iCloud

Мошенники все чаще применяют схему с использованием Apple ID и iCloud для шантажа детей, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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