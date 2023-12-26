Россияне стали брать меньше кредитов на покупку автомобилей

С начала года росла сумма, которую россияне готовы взять в кредит на машину. Но в ноябре средний размер выданных автокредитов на все автомобили сократился на 3,5% в сравнении с октябрем, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
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