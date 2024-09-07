Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира

Президент России поздравил москвичей с Днем городаВо время выступления на мероприятии, посвященному 877-летию Москвы, президент России Владимир Путин назвал столицу России одним из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации ее жителей.