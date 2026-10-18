Люди боятся онкологии и отказываются от наследства — при этом подтверждённых данных о текущей опасности не приводится В Челябинской области на фоне страхов, связанных с последствиями Кыштымской радиационной аварии, резко подешевело жилье — квартиры в затронутых территориях выставляют на продажу за несколько сотен тысяч рублей.