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Украденные аккаунты на «Госуслугах» стали продавать в даркнете под миграционный учет

Украденные аккаунты на «Госуслугах» стали продавать в даркнете под миграционный учет. Как пишут Известия, покупая доступ к таким личным кабинетам, злоумышленники могут зарегистрировать в квартире иностранцев без ведома владельца.

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