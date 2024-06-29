Украденные аккаунты на «Госуслугах» стали продавать в даркнете под миграционный учет. Как пишут Известия, покупая доступ к таким личным кабинетам, злоумышленники могут зарегистрировать в квартире иностранцев без ведома владельца.
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