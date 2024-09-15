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Вэнс: Трамп не победит на выборах без успеха в штате Северная Каролина

Вэнс: Трамп не победит на выборах без успеха в штате Северная Каролина

Претендент на должность заместителя главы Белого дома от партии республиканцев Джей-Ди Вэнс рассказал, что ему с кандидатом в президенты Штатов Дональдом Трампом будет нелегко победить на выборах в ближайшем будущем, этой осенью.

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