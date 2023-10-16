Местные израильтяне опасаются за свою жизнь — такой же знак использовали нацисты во времена Холокоста, сообщает газета The Times of Israel.
Еврейские дома в Берлине начали «помечать» звездой Давида
Комментарии
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Алексей Тан
Это не "звезда Давида".... А ЧИСЛО ЗВЕРЯ!!!.
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Алексей Тан
" Мудрый" (грамотный) да СОЧТЁТ число зверя.... . ШЕСТЬ прямых, пересекаясь, образуют...ШЕСТЬ маленьких треугольников по периметру и ШЕСТИ угольную фигуру по центру... итого 666.
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11 мин.
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