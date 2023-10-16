Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 821 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Украина станет безлюдной. И скорее всего не по причине какой-то катастрофы- затопления или ядерной, а по вполне себе ..."Соседи" массово ...
  • Алексей Тан
    " Мудрый" (грамотный) да СОЧТЁТ число зверя.... . ШЕСТЬ прямых, пересекаясь, образуют...ШЕСТЬ маленьких треугольников...Еврейские дома в ...
  • валерий тимофеев
    Люди? а есть такие, кто мне покажет хоть одного натурального хохла, который не продается? Вот и я, пытался их искать,...Пожертвует всеми....

Еврейские дома в Берлине начали «помечать» звездой Давида

Еврейские дома в Берлине начали «помечать» звездой Давида

Местные израильтяне опасаются за свою жизнь — такой же знак использовали нацисты во времена Холокоста, сообщает газета The Times of Israel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Это не &quot;звезда Давида&quot;.... А ЧИСЛО ЗВЕРЯ!!!.
Ответить
44 мин.
Алексей Тан
&quot; Мудрый&quot; (грамотный) да СОЧТЁТ число зверя.... . ШЕСТЬ прямых, пересекаясь, образуют...ШЕСТЬ маленьких треугольников по периметру и ШЕСТИ угольную фигуру по центру... итого 666.
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх