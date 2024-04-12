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РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

РБК: Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак БПЛА

Как пояснил источник издания в одном из аэропортовых холдингов, поручение было направлено не непосредственно операторам аэропортов, а специализированным организациям — подразделениям транспортной безопасности (ПТБ).

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