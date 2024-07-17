Отскок российского рынка выше уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи пока маловероятен

Российский фондовый рынок накануне обновил годовой минимум, но под конец основной сессии смог восстановиться и завершить день ростом - по итогам дня индекс МосБиржи вырос на 1,08% - до 2944,86 пункта, индекс РТС окреп на 0,53% - до 1050,83 пункта.