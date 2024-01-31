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Не паникуем: в Новороссийске будет громко, там постреляют

Не паникуем: в Новороссийске будет громко, там постреляют

Сегодня с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта пройдут учения с выполнением стрельб. Вчера в Краснодаре два раза мэрии пришлось комментировать взрывы в небе.

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