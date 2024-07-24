Марочко: ВСУ спешно устанавливают заграждения в селах под Купянском

После перехода под контроль ВС РФ села Песчаное Нижнее в Харьковской области украинские военные начали спешно устанавливать заграждения в ряде сел под Купянском, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко.
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