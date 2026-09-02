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Земные микробы могут пережить высадку на Луне — Южный полюс оказался менее губительным, чем считалось

Земные микробы могут пережить высадку на Луне — Южный полюс оказался менее губительным, чем считалось

Ультрафиолет и температура на некоторых участках недостаточно суровы для уничтожения микроорганизмов, которые могут попасть на поверхность вместе с будущими лунными миссиями Южный полюс Луны оказался менее губительным для земных микроорганизмов, чем принято считать.

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