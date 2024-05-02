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В ГД внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стёкол

В ГД внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стёкол

В Государственную думу внесли законопроект, отменяющий штрафы, предусмотренные за тонировку передних боковых стекол автомобиля в случае, если их светопропускание составляет не менее 50 процентов от показателя, установленного требованиями техрегламента.

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