В ГД внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стёкол

В Государственную думу внесли законопроект, отменяющий штрафы, предусмотренные за тонировку передних боковых стекол автомобиля в случае, если их светопропускание составляет не менее 50 процентов от показателя, установленного требованиями техрегламента.
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