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Воронежские новости

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Два беспилотника сбили в небе над двумя районами Воронежской области в ночь на 4 сентября

Два беспилотника сбили в небе над двумя районами Воронежской области в ночь на 4 сентября

Минувшей ночью силами ПВО обнаружили и ликвидировали два вражеских БПЛА, сообщает губернатор Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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