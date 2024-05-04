Росавиация выдала 36 разрешений авиакомпаниям России на перевозку Благодатного огня

Он отправится из Тель-Авива в 24 города России Ежегодно Росавиация выдает разрешения российским перевозчикам на доставку Благодатного огня, который нисходит к верующим в Иерусалиме накануне праздника Пасхи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии