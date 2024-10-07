Ужасная история: 12-летняя девочка и её парень стали подозреваемыми в загадочном исчезновении арендодателя Юлия ЧинковаВ Санкт-Петербурге произошла ужасная трагедия, в которой оказались замешаны 12-летняя девочка и ее 19-летний парень.